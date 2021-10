Polícia Militar recupera bicicleta e faz alerta para praticantes e população

O comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, através da comandante Ana Cássia, juntamente com suas guarnições, vem trabalhando em casos de furtos em diversas áreas na fronteira, envolvendo os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia.

Ultimamente, os furtos estão acontecendo em um seguimento pouco registrado na área policial. Com crescimento de praticantes de ciclismo nos municípios da regional do Alto Acre, ladrões estão mirando as bicicletas dos atletas.

Existem casos de roubos de bicicletas consideradas de alto padrão. Esses equipamentos são moedas para troca por entorpecentes e repassadas por preços 75% abaixo do seu valor.

Neste segmento, as autoridades policiais estão pedindo para que os praticantes do esporte tomem precauções. Nesta semana, um acusado de praticar roubo foi localizado, detido e recuperaram uma bicicleta que tentava vender por preço bem abaixo do valor.

Sem a nota fiscal, o mesmo foi detido e o proprietário localizado com o devido documento, sendo restituído do bem roubado. O caso foi registrado na delegacia.