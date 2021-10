Acre participa da 300ª reunião da Suframa em Porto Velho

O secretário-adjunto da Receita Estadual da Secretaria de Fazenda, Breno Caetano, e o diretor de Administração Tributária, Clóvis Gomes, representaram o governador Gladson Cameli na 300ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), na manhã desta quinta-feira, 21, em Porto Velho (RO).

A reunião teve como pauta principal a avaliação de projetos industriais, comerciais e de serviços. A expectativa é que gerem mais de 2 mil novos postos de trabalho na Amazônia Ocidental, além de discutidos assuntos técnicos do Conselho de Administração da Suframa (CAS) entre representantes da Suframa dos Estados de Rondônia, Amazonas e Acre.

O conselheiro no CAS do Acre, Breno Caetano, destacou a importância da Superintendência para o desenvolvimento regional do Norte. “É importante este diálogo entre a Suframa e o governo do Estado, para que juntos possam trazer mais benefícios aos empreendedores do Acre e, consequentemente, novos investimentos e incentivos fiscais para a região”, disse o conselheiro.

A reunião presidida pelo secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, contou com a participação do superintendente da Suframa, Algacir Polsin, do governador do Amazonas, Wilson Lima, do governador de Rondônia, Marcos Rocha, e do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, além da presença de demais representantes de órgãos governamentais, dirigentes de entidades de classe e parlamentares.

O superintendente da Suframa destacou que o encontro do CAS é uma oportunidade para que os estados percebam o potencial de investimentos que podem ser atraídos para a região.