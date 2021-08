Polícia Federal realiza ‘Operação Boi Bandido’ contra grilarem de terras em Assis Brasil

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25) a Operação Boi Bandido, com o objetivo de descapitalizar os envolvidos em um esquema criminoso envolvendo a grilagem de terras públicas dentro do Assentamento Agroextrativista Santa Quitéria (PAE – Santa Quitéria), localizado no município de Assis Brasil/AC.

Os investigados atuam na ocupação e desmatamento de área pública federal para implantação de fazendas e latifúndios usados na criação de gado. De acordo com as investigações houve um desmatamento de cerca de 90 (noventa) hectares e eram utilizadas interpostas pessoas (“laranjas”) para o registro no IDAF(Instituto de defesa agropecuária e florestal). O dano econômico à União e ao meio ambiente causado pelo grupo criminoso foi calculado por meio de laudo pericial e estimado em R$3.830.159,53 (três milhões, oitocentos e trinta mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Durante a manhã desta quarta-feira foram cumpridos 7 (sete) mandados de busca e apreensão em imóveis vinculados aos investigados,além de 8 (oito) mandados de sequestro de bens, tais como imóveis, veículos, joias e semoventes.

Um dos investigados já esteve envolvido, em 2019, na Operação Ojuara e confessou, na época, a invasão e desmatamento de área de 5 (cinco) mil hectares.

Os responsáveis irão responder pelos crimes de desmatamento de floresta nativa (art. 50-A – Lei 9605/1998) e invasão de terra pública (art. 20 – Lei 4.947/1966)além de outros crimes.

