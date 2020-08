Um motociclista de 21 anos foi preso com 11,880kg de cocaína durante uma abordagem de rotina da Polícia Federal. O flagrante ocorreu na BR 317, nas proximidades do Posto da Polícia Rodoviária, que fica entre as cidades Epitaciolândia e Xapuri, interior do Acre, nesta quinta-feira (27).

O flagrado, que estava sozinho em uma moto de cor vermelha e carregava a droga em uma mochila, foi levado para a Delegacia de Polícia Federal de Epitaciolândia para os procedimentos cabíveis e será encaminhado à penitenciária Dr. Francisco Oliveira Conde.

O crime de tráfico de drogas está previsto no Art. 33 da lei 11.343/06 e pode resultar em condenação em regime fechado de até 15 anos de reclusão.

