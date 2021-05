Polícia Civil recupera gado furtado, prende dois por receptação e devolve rebanho a proprietário

A Policia Civil por meio das delegacia da 2ª e 5ª Regional recuperaram rebanho bovino com furtado 26 cabeças de gado.

O crime ocorreu no dia 19 de maio de 2021, pessoas não identificadas, até o presente momento, subtraíram 26 cabeças de gado de uma propriedade rural localizada na Rodovia AC-040, na altura do Top 15, no Município de Rio Branco.

Do total das 26 cabeças de gado, 13 eram vacas leiteiras e 13 bezerros.

O delegado de Polícia Civil Lucas Pereira, da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil (Cidade do Povo), de imediato iniciou os trabalhos investigativos, obtendo êxito em localizar, no dia 21 de maio de 2021, nas imediações do Ramal do Mutum, 8 cabeças de gado, sendo 4 vacas e 4 bezerros.

Ontem, dia 26 de maio de 2021, equipe de investigadores coordenada pelo delegado de Polícia Civil Nilton Boscaro, da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil (Adalberto Sena), conseguiu localizar 9 vacas e 3 bezerros na Rodovia AC-10 (Estrada de Porto Acre).

A Polícia Civil conseguiu recuperar todas as vacas, faltando os 06 bezerros.

Na ocasião duas pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Flagrantes pela prática do crime de receptação de animal, cuja pena pode chegar até 05 anos de prisão.

“A integração entre as Delegacias Regionais de Polícia Civil da Capital foi de fundamental importância para a localização do gado subtraído”, disse o delegado Nilton Boscaro.

O gado subtraído estava avaliado em torno de 90 mil reais, tendo sido recuperado, aproximadamente, o equivalente a 80 mil reais.

De acordo com o delegado Lucas Pereira “o trabalho investigativo continua a fim de localizarmos o restante dos bezerros subtraídos, identificarmos os autores do crime e apresentá-los à justiça acreana”.