Pagamento de abono injeta mais de R$180 milhões na economia acreana

O pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salários dos servidores estaduais e segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mais o abono do prêmio de valorização deve injetar mais de R$180 milhões na economia acreana. Este aporte de recursos contribuirá sobremaneira para alavancar o setor comercial, empresarial e dos prestadores de serviços pós pandemia.

A primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos estará na conta bancária neste domingo (dia 30), segundo o governador Gladson Cameli. Com a liberação de uma folha complementar acima dos R$ 95 milhões, que contemplará mais de 49 mil servidores (ativos, inativos e pensionistas), enquanto o abono do INSS chega em torno de R$44.168.762,57, que será pago em folha suplementar a 67.281 segurados no estado.

O pagamento do prêmio de valorização destinará mais R$41 mi, para serem rateados entre os 19 mil servidores estaduais que cumpriram todos os critérios estipulados pelos órgãos de origem. Mesmo e tempo de pandemia, o governo do Estado paga paga o 13º salário pelo terceiro ano consecutivo, como prometeu durante a campanha. O secretário estadual de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, em entrevista concedida a imprensa local, informou que a segunda parcela do 13º salário será paga no fim do ano, como fazem todos os anos desde que assumiram o governo do Estado. “A antecipação tem dois objetivos, o primeiro de reforçar o compromisso do governo do Estado de manter o pagamento dos servidores em dia, o segundo de ajudar reativar a economia com a circulação de dinheiro na praça” declarou o gestor.

Antecipação – Acre conta com cerca de 98.838 beneficiários, mas apenas 67.218 tem direito ao 13º salário antecipado pelo segundo ano consecutivo, pelo governo federal. Quem recebe apenas um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 25 de maio e 8 de junho deste ano, conforme o número final do benefício, mas sem levar em conta o dígito verificador. Nos casos dos segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre os dias 1 e 8 de junho, de acordo com o calendário que serão disponibilizados nas agência de ponto atendimento do INSS.

Tem direito ao pagamento do 13º quem recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão no decorrer do ano. Nos casos de cessação programada do benefício, prevista antes de 31 de dezembro de 2021, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário previsto. Já aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social – BPC/LOAS e Renda Mensal Vitalícia – RMV) não têm direito ao abono anual.