Nos 11 anos da OCA de Xapuri, Gladson dá ordem de serviço para reformá-la

Há exatamente 11 anos era inaugurada a primeira OCA do Acre, em Xapuri. A unidade que atende a população prestando serviços nos âmbitos estaduais, municipais e federais ganhou de presente de aniversário uma ampla revitalização que custará em torno de R$ 500 mil ao governo.

O governador Gladson Cameli esteve presente na OCA em Xapuri para assinar a ordem de serviço da reforma, nesta quinta, 27. Na solenidade, que teve ainda a participação do prefeito Bira Vasconcelos, dos deputados estaduais Manoel Moraes e Antônio Pedro, Gladson reconheceu a importância do projeto do ex-governador Binho Marques.

“A OCA representa cidadania para a nossa população. Quero ressaltar o valor dessa iniciativa da gestão de Binho Marques e tenho orgulho de nesse dia estar garantindo a continuidade da prestação desses serviços de qualidade, melhorando as instalações desse prédio histórico de Xapuri”, disse Cameli.

O governador garantiu que pretende construir unidades de OCAs em outros municípios do Acre.

“Tudo aquilo que está dando certo temos que ampliar e por isso vamos construir OCAs em Sena Madureira, Feijó, Brasileia, Epitaciolândia e Tarauacá. Posteriormente, levar esses serviços de cidadania a todos os municípios do estado. Isso não quer dizer que vamos fazer amanhã, mas essa é a nossa intenção de diminuir as necessidades da população para conseguir a sua documentação”, ressaltou Gladson.

Por sua vez, o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, lembrou que participou da formulação inicial do projeto da OCA.

“É uma realização nós termos essa OCA há 11 anos. Ela representa o atendimento com a qualidade e o carinho que as pessoas merecem. Essa é a primeira unidade do Acre instalada num prédio histórico. E fico feliz em ver o governador Gladson prestando as suas homenagens ao ex-governador Binho, que idealizou esse projeto com muito carinho. Também me deixa satisfeito ver essa retomada de obras pelo governo do Estado depois de toda essa situação gerada pela pandemia”, destacou o prefeito.

A diretora da OCA, Francisca Brito, que organizou o evento, lembrou que mesmo com a reforma os serviços continuarão a serem oferecidos para a população de Xapuri.

“Teremos uma reforma estrutural interna e externa para recuperar o prédio e dar melhores condições de atendimento num ambiente mais moderno. Pelos próximos cinco meses a unidade estará em obras, mas os serviços não vão parar. Eles serão descentralizados em outros órgãos de Xapuri, em parceria com a prefeitura, para os cidadãos serem atendidos. Todos os novos endereços de atendimento provisório da OCA serão listados no nosso site gsp.ac.gov.br. Também faremos ampla divulgação à população nas nossas redes sociais para a prestação de serviços não ser interrompida”, explicou a diretora.