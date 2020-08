A Polícia Civil do Acre por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) prendeu na tarde de segunda-feira, 10, em um residência no Bairro da Paz um homem identificado como Jhonatan Ferreira da Silva sob a acusação de integrar organização criminosa.

A prisão aconteceu em cumprimento a mandado de prisão preventiva decretado pelo Juiz da Vara de Delitos e Organizações Criminosas, Robson Aleixo.

Consta nas investigações da especializada que Jhonatan Silva é o homem que aparece segurando um fuzil em um vídeo divulgado por meio das redes sociais no último dia 28 de julho. Na gravação O acusado e um comparsa aparecem armados e fazendo gestos referentes a um grupo criminoso enquanto uma terceira pessoa faz ameaças a uma mulher.

Após ser preso, o acusado foi levado a sede da DRACO onde prestou depoimento ao delegado Pedro Paulo Buzzolin sendo encaminhado em seguida ao Complexo Penitenciário de Rio Branco Dr. Francisco D’Oliveira Conde.

A Polícia Civil continua com as investigações para identificar os demais integrantes do bando que participaram do vídeo, além de localizar as armas exibidas na filmagem.

Reveja vídeo abaixo:

Matéria relacionada:

Comentários