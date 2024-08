Polícia Civil do Acre promove capacitação em armas longas e pistolas no Vale do Juruá

Em Cruzeiro do Sul, cerca de 19 policiais, incluindo agentes de polícia e peritos, estão participando de um curso de capacitação em armas longas e pistolas, promovido pela Polícia Civil do Acre (PCAC). Essa formação especializada visa aprimorar as habilidades dos participantes no manuseio seguro e eficiente desses tipos de armamento, contribuindo para o fortalecimento das forças de segurança na região.

O treinamento, que faz parte de um esforço contínuo da direção geral da Polícia Civil, é uma iniciativa para aumentar a qualificação dos profissionais e garantir a segurança pública. Durante o curso, os policiais recebem instruções teóricas e práticas sobre o uso de diferentes tipos de armas, técnicas de tiro e protocolos de segurança.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. Henrique Maciel, destacou a importância dessa capacitação. “A formação continuada é fundamental para manter nossas equipes atualizadas e preparadas para enfrentar os desafios da segurança pública. O curso de capacitação em armas longas e pistolas é uma etapa crucial nesse processo, garantindo que nossos policiais estejam aptos a manusear armamentos de forma segura e eficiente. Isso não só fortalece a atuação das forças de segurança, mas também aumenta a confiança da população no trabalho da polícia”, enfatizou.

Além disso, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel José Américo Gaia, reforçou a importância dessa iniciativa como parte das diretrizes governamentais. “Essa é uma determinação do governador Gladson Cameli, de que as forças de segurança trabalhem com empenho e vontade e possam realizar aquilo que é previsto no planejamento estratégico. O plano estadual de segurança pública vem sendo cumprido, pois estamos acima das metas estabelecidas. A região do Juruá tem que ter um olhar diferenciado, e essa capacitação vem a calhar com essa necessidade”, disse.

Com essa iniciativa, a PCAC reforça seu compromisso com a qualificação profissional e a proteção da sociedade, buscando sempre aprimorar as habilidades de seus agentes para melhor atender as demandas de segurança do estado.

