Briga entre irmãos na zona rural de Rio Branco termina com um ferido gravemente

Com a presença de autoridades e uma vibrante programação cultural, a festa em Cruzeiro do Sul inicia com sucesso

A abertura da Expoacre Juruá em Cruzeiro do Sul, realizada na quarta-feira, 31, marcou o início de uma festa vibrante e repleta de atrações. A cerimônia oficial de abertura da feira contou com a presença do presidente Leandro Domingos e do vice-presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Marcos Lameira. Ambos estiveram acompanhados por representantes do Sesc e Senac, que estiveram presentes para celebrar o início do evento.

No estande do Sistema Comércio montado na feira, música, cultura, entretenimento e serviços de beleza proporcionados por Sesc e Senac chamou a atenção dos visitantes com uma programação diversificada e envolvente.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Acre, Leandro Domingos destacou a contribuição do governo e da iniciativa privada para a realização da feira, que promove o crescimento econômico e social da região. “Se o governo não quiser, a iniciativa privada por si só, não tem condição de realizar uma feira com esta grandeza. Aqui nós temos a oportunidade de trabalhar o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento social”.

O vice-presidente do Sistema Fecomércio/AC e superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, durante a abertura oficial do evento, salientou o sucesso da Expoacre Juruá, com destaque para a parceria entre o governo do estado, o Sebrae e instituições financeiras para promover o desenvolvimento do agronegócio na região. “Em 2022 nós já mudamos para cá, ainda timidamente. 2023 nós tivemos um resultado expressivo, bem significativo, onde alcançamos 22 milhões de reais de negócios. Isso mostra a grandeza que essa feira, a Expoacre Juruá, tem tido para essa região, e nós queremos trabalhar e contribuir para que as pessoas possam realizar mais negócios sempre.”

Também durante a abertura oficial da feira, o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, enalteceu a importância de uma feira regional, destacando seu crescimento e sucesso a cada ano. “Ela (Expoacre Juruá) vai ser a melhor e cada ano ela vai ter essa missão de melhorar cada vez mais, porque é um momento ímpar, um momento de união. É um momento onde toda uma sociedade, um povo determinado, iniciativa privada, poder público, poderes juntos em um local para expor aquilo que temos de melhor”.

Em visita ao estande, o governador destacou a importância da parceria com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Acre e o trabalho conjunto para fortalecer o estado. “Além de gratidão, eu vou aqui admitir que essa parceria só acaba se Deus quiser, porque independente de mim, nós vamos estar sempre parceiros. Porque o estado forte é onde a iniciativa privada, os poderes e as pessoas se sintam protagonistas de todo um sucesso. Não é um governador somente, é toda uma equipe, é a confiabilidade e a credibilidade”

Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de participar, o evento segue até o domingo, 4, na Arena do Juruá. Não perca a chance apreciar o que o Sistema Fecomércio preparou para a Expoacre Juruá.

