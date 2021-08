Polícia Civil de Xapuri prende bolivianos com documentos falsos

As informações ainda estão sendo apuradas no momento, mas, dão conta que agentes da Polícia Civil do município de Xapuri prenderam bolivianos com documentos falsos no momento que tentavam registrar um recém nascido na cidade.

Toda ação teria sido coordenada pelo delegado Gustavo Neves junto com sua equipe, que teriam flagrado os estrangeiros no momento em que estariam na OCA. Após serem detidos, foram ouvidos e levados ao hospital Epaminondas Jácome, para fazer o exame de corpo delito.

Todos os envolvidos, um casal, estão detidos na delegacia da cidade esperando os trâmites por parte da polícia local junto ao Judiciário.

Mais informações a qualquer momento.