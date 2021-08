PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 012/2021

OBJETO: Registro de Preço para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de veiculação de anúncios e aos atos oficiais da administração pública municipal e demais informações de interesse da comunidade local, tais como: leis, decretos, portarias, balancetes, balanços, editais, convênios, contratos, campanhas públicas, notas, avisos, citações, outros materiais de interesse municipal ou cuja publicação torna-se obrigatória, para execução dos serviços de publicidade de aproximadamente 10.000 cm de coluna em jornal que circule no Estado do Acre, e principalmente no Município de Brasileia e região, com, no mínimo, 400 exemplares diários e 05 (cinco) vezes na semana (de terça a sábado).

Data da Abertura: 26 de agosto de 2021, às 11h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 13 ao dia 25 de agosto de 2021, de segunda a sexta feira na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 12 de agosto de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 027/2021

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para locação de veículo tipo caminhão pipa para atender a demanda da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Brasileia/AC.

Data da Abertura: 26 de agosto de 2021, às 08h30min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 13 ao dia 25 de agosto de 2021, de segunda a sexta feira na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 12 de agosto de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 029/2021

OBJETO: Registro de preços para contratação, eventual e futura, de empresa especializada visando a prestação de serviços de recargas de extintores de incêndio em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura de Brasileia – AC.

Data da Abertura: 26 de agosto de 2021, às 15h30min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 13 ao dia 25 de agosto de 2021, de segunda a sexta feira na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 12 de agosto de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 030/2021

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa física ou jurídica para locação de veículo tipo caminhonete visando suprir as demandas da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo.

Data da Abertura: 26 de agosto de 2021, às 10h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 13 ao dia 25 de agosto de 2021, de segunda a sexta feira na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 12 de agosto de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira