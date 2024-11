Polícia Civil de Brasiléia prende suspeitos de assassinato em menos de 24 horas

O trabalho árduo culminou na localização dos suspeitos em uma residência no Km-26 da BR-317, no sentido de Assis Brasil

Na manhã desta segunda-feira, 18, a equipe de investigadores da Delegacia Geral de Brasiléia prendeu os suspeitos do homicídio ocorrido na tarde de domingo, 17, em uma distribuidora de bebidas na cidade. O crime chocou a comunidade local, pois aconteceu enquanto a vítima realizava a compra de cerveja em uma distribuidora no bairro Eldorado. Durante o ataque, um estudante de medicina foi vítima por bala perdida, mas encontra-se em estado estável em Rio Branco.

A operação policial foi marcada por buscas incessantes durante madrugada e manhã desta segunda, com as autoridades empenhadas em identificar e capturar os responsáveis pelo sinistro violento. O trabalho árduo culminou na localização dos suspeitos em uma residência na comunidade do Km-26 ‘Agrovila’ da BR-317, no sentido de Assis Brasil. No local, foram detidos três adultos e apreendido um adolescente, além da arma de fogo utilizada no crime, uma pistola Taurus .380, um simulacro de arma de fogo e diversas munições.

“As investigações preliminares apontam que a motivação do crime está relacionada a conflitos entre membros de organizações criminosas que atuam na região, evidenciando uma rivalidade crescente e preocupante. A resposta rápida da equipe foi fundamental para garantir que os envolvidos fossem responsabilizados, e a apreensão dos materiais no local reforça as provas coletadas”, destacou o delegado, Dr. Erick Maciel.

A Polícia Civil continua os trabalhos para elucidar completamente o caso e evitar novos episódios de violência na cidade e nos arredores.

