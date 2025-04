Polícia desmantela esquema de loterias irregulares em Tocantins

A Polícia Civil de Roraima (PCRR) prendeu em flagrante um homem de 30 anos acusado de produzir, armazenar e comercializar material de pornografia infantil.

A prisão ocorreu durante as diligências para esclarecer o desaparecimento de três adolescentes – duas de 14 e uma de 15 anos –, registrado por familiares na última segunda-feira (31). Durante as buscas, a polícia encontrou primeiro K.S.D.S., 22 anos, que afirmou ter recebido as jovens em sua casa e depois as levado para um apartamento no bairro Senador Hélio Campos.

A análise do celular de R.N.D.S. revelou fotos e vídeos de crianças e adolescentes nus, além de grupos de venda de pornografia infantil. Entre os arquivos, havia registros clandestinos das adolescentes resgatadas, incluindo imagens delas tomando banho sem consentimento.

Em depoimento, as vítimas relataram que o acusado as viu nuas no banheiro e fez propostas de ganho financeiro em troca da produção de conteúdo pornográfico. Durante interrogatório, R.N.D.S. confessou armazenar os vídeos, mas alegou que teriam sido gravados por um primo. Admitiu ainda participar de redes de compra e venda de material de exploração infantil.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários