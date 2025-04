PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS N° 01/2025

A Prefeitura Municipal de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde CONVIDA os interessados a apresentarem propostas de preços, com a finalidade de subsidiar a elaboração da estimativa de preços da Administração, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, para futura AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BRASILEIA – AC.

Data limite para envio de propostas: 09 de abril de 2025.

Seja elaborada em papel timbrado da empresa e que contenha a inscrição do CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço, E-mail e Telefone para contato, Prazo de Validade não inferior a 90 (noventa) dias; Declare de que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, insumos, impostos, frete, lucro e demais encargos necessários e de responsabilidade da empresa; Contenha o Carimbo de CNPJ da empresa, podendo ser substituído por assinatura do certificado digital da pessoa jurídica; Contenha assinatura e nome completo e o CPF do representante legal da empresa, podendo ser substituído por assinatura eletrônica por meio do GOV.BR ou por certificado digital da pessoa física. A cotação poderá ser assinada por outra pessoa desde que outorgada por procuração particular ou pública que confira poderes para tal;

As propostas deverão ser encaminhadas no seguinte endereço eletrônico: [email protected]

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 1 Amitriptilina – 25mg Comprimido 62.500 2 Amitriptilina – 75mg Comprimido 37.500 3 Biperideno – 2mg Comprimido 5.000 4 Carbamazepina – 200mg Comprimido 100.000 5 Carbamazepina – 20mg/ml Suspensão oral 310 6 Carbamazepina – 400mg Comprimido 31.250 7 Carbonato de lítio – 300mg Comprimido 87.500 8 Clomipramina – 25mg Comprimido 12.500 9 Clomipramina – 75mg Comprimido 5.000 10 Clonazepam – 0,5mg Comprimido 25.000 11 Clonazepam – 2,5mg/ml 20 ml Solução oral 300 12 Clonazepam – 2mg Comprimido 100.000 13 Clorpromazina – 100mg Comprimido 5.000 14 Clorpromazina – 25mg Comprimido 10.000 15 di -Valproato de sódio – 500mg Comprimido 10.000 16 Diazepam – 10mg Comprimido 20.000 17 Diazepam – 5mg Comprimido 10.000 18 Escitalopram – 10mg Comprimido 28.000 19 Fenitoína sódica – 100mg Comprimido 31.000 20 Fenobarbital – 100mg Comprimido 37.500 21 Fenobarbital – 40mg/ml Solução oral 20 ml 800 22 Fluoxetina – 20mg Cápsula 60.000 23 Gabapentina – 300mg Cápsula 20.000 24 Haloperidol – 1mg Comprimido 5.000 25 Haloperidol – 5mg Comprimido 10.000 26 Haloperidol decanoato – 50mg/ml Solução injetável 100 27 Levomepromazina – 100mg Comprimido 16.600 28 Levomepromazina – 25mg Comprimido 12.000 29 Oxcarbazepina – 6% Suspensão oral 100 ml 560 30 Oxcarbazepina – 600mg Comprimido 10.000 31 Paroxetina – 20mg Comprimido 15.000 32 Quetiapina – 100mg Comprimido 15.000 33 Quetiapina – 25mg Comprimido 15.000 34 Risperidona – 1mg/ml Solução oral 30ml 750 35 Risperidona – 1mg Comprimido 11.250 36 Risperidona – 2mg Comprimido 9.375 37 Sertralina – 50mg Comprimido 33.750 38 Tioridazina – 100mg Comprimido 6.000 39 Tioridazina – 50mg Comprimido 6.000 40 Topiramato – 100mg Comprimido 2.700 41 Topiramato – 50mg Comprimido 2.700 42 Valproato de sódio (ácido valproico) – 250mg Comprimido 21.875 43 Valproato de sódio (ácido valproico) – 500mg Comprimido 18.750 44 Valproato de sódio – 50mg/ml 100 ml Xarope 750

Brasiléia/AC, 03 de abril de 2025.

_________________________

Francélio Carneiro Barbosa

Secretário Municipal de Saúde

