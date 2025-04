Prefeitura de Brasileia inicia primeira operação tapa-buraco do ano

O Acre pode se tornar o primeiro estado do Brasil a encerrar 100% das atividades de lixões a céu aberto. Essa é a meta do Consórcio Intermunicipal de Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos das Regionais do Estado do Acre (Cinreso/AC), que busca soluções para ampliar a reciclagem e garantir a destinação adequada do lixo nos 22 municípios acreanos.

O assunto foi discutido nesta quarta-feira, 2, em reunião entre o secretário da Representação do Governo do Acre (Repac), Fabio Rueda, e o secretário executivo do Cinreso/AC, Emerson Leão, em Brasília. Além do fechamento dos lixões, o encontro abordou o programa Recicla Acre, que será lançado ainda este mês e prevê coleta seletiva e educação ambiental nas escolas.

“Essa é uma pauta muito importante para as prefeituras e para o governo do Estado e, por determinação do governador Gladson Camelí, estamos acompanhando as boas práticas nessa área existentes no país, para possibilitar a adoção daquilo que se ajusta ao estado, observando as peculiaridades de cada município”, disse Fábio Rueda.

Em março, representantes do governo e prefeituras assinaram um termo de cooperação técnica com gestores catarinenses, em Timbó (SC), para implantação de aterros sanitários e encerramento dos lixões no Acre.

Apesar dos desafios, especialmente nos municípios mais isolados, como Santa Rosa do Purus, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, a expectativa do Cinreso é viabilizar alternativas para a destinação correta dos resíduos e atrair empresas interessadas em comprar materiais recicláveis coletados no estado.

“Acredito que, até o início do ano que vem, o Acre será o primeiro estado do Brasil a encerrar 100% as atividades dos lixões”, afirmou Emerson Leão.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.

