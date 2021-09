Poder Judiciário terá expediente normal no dia 6 de setembro no Acre

Em 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, o funcionamento da Justiça do Acre será apenas em regime de plantão para as medidas de urgência.

A presidência do Tribunal de Justiça do Acre manterá o expediente normal no Poder Judiciário do Acre na segunda-feira (6).

No dia 7, tanto as unidades judiciárias da capital e do interior do Estado, funcionarão em regime de plantão. Ou seja, o atendimento por meio do plantão para as medidas de urgência, como Habeas Corpus, mandados de segurança e comunicações de prisões em flagrante.