Homem tenta fazer ligação clandestina em poste e morre com descarga elétrica na capital

O jovem Feliciano Pereira de Oliveira, de 23 anos, sofreu uma descarga elétrica, caiu de um poste e morreu no final da tarde deste sábado (04). O fato aconteceu na rua Ilha Bela, no conjunto Residencial Aroeira, na região do Calafate, em Rio Branco (AC).

Segundo informações de populares, um morador na região pediu o serviço de Feliciano para fazer uma ligação da fiação de uma residência no poste de energia, quando inesperadamente a vítima sofreu uma descarga elétrica de 220 volts e caiu do poste de uma altura de sete metros. Com a queda, Feliciano bateu a cabeça e desmaiou.

Moradores acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por ele que já se encontrava sem vida.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.