Inscrições para a 5ª Olimpíada de Física e Cultura estão abertas até o dia 10

O Instituto Federal do Paraná, campus Curitiba, promove a 5ª Olimpíada de Física e Cultura (5ª IPhCO), para estudantes do Ensino Médio do Brasil e do exterior. As escolas poderão se inscrever gratuitamente, até o dia 10, por meio do link: https://www.iphco-ifpr.curitiba.br/inscricao.

A 5ª IPhCO é uma olimpíada online, terá início no dia 15 e será realizada no período de três semanas. Ao fim do evento, diretores, professores representantes e alunos receberão um certificado de participação.

Para que os alunos possam participar, é preciso convidar um dos seus professores para assumir o papel de professor representante junto à comissão organizadora da IPhCO.

A prova é online e os conteúdos das questões de física são aqueles tradicionalmente encontrados nos livros didáticos das escolas de ensino médio no Brasil.

Acesse aqui o regulamento