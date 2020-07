Um adolescente de 17 anos foi apreendido acusado de tráfico de drogas, na noite desta sexta-feira (24), na BR-364, próximo ao município do Bujari, no interior do Acre.

Policiais militares da Companhia do CPcães estavam se deslocando ao Bujari para dar apoio à Operação Bujari Seguro, quando resolveram parar um ônibus de viagem que tinha como destino o município de Tarauacá.

Na abordagem foi pedido para que todos os passageiros se identificassem e mostrassem os pertences que carregavam. Um dos cães da companhia realizou buscas por drogas no interior do ônibus e foi direto na bolsa do adolescente.

Após identificar a entorpecente na bolsa, os policiais perceberam o nervosismo do infrator e perguntaram se a droga lhe pertencia. O jovem respondeu que sim e informou que morava na invasão do bairro das Flores, em Tarauacá.

Na bolsa dele foram encontrados 100 gramas de maconha e mais 712 gramas de pasta a base de cocaína. Diante dos fatos, o menor foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, para os procedimentos cabíveis.

