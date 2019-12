Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Rio Branco, Brasileia e Acrelândia vão ganhar o incentivo de R$ 1.199.880,0 para a aquisição de novos equipamentos. O anuncio foi feito pelo senador Sérgio Petecão (PSD), nesta terça-feira (10).

O recurso foi dividido entre os três municípios e contemplou a capital Rio Branco com parcela no valor de R$ 700 mil, onde 19 Unidades Básicas de Saúde serão contempladas diretamente. Com esse valor, será possível a aquisição de novos equipamentos para melhorar a qualidade no atendimento à população.

Em Brasileia, oito Unidades Básicas de Saúde contarão com parcela de R$ 400 mil para a aquisição dos novos equipamentos. Acrelândia, receberá R$ 100 mil em benefício da Unidade Básica de Saúde da Família João Daniel Damasceno, localizada na BR-364, Km 114 – zona rural do município –, do qual o recurso servirá para a compra de mobiliário, equipamentos de informática, ar condicionado e outros itens.

Sérgio Petecão reiterou que o pagamento dessa emenda é essencial aos municípios e contribuirá significativamente melhorar a qualidade da saúde pública. “Grande parte da população necessita do serviço do SUS. Logo, nossa preocupação foi em destinar recursos para melhorar o atendimento àqueles que mais necessitam”, concluiu Petecão.

Confira as Unidades Básicas de Saúde que serão beneficiadas:

Policlínica Barral y Barral, Estação Experimental

Urap São Francisco

USF Maria de Fátima I, no Bahia Nova

URAP Francisco Roney Rodrigues Meireles, no Alberto Sena

Centro de Saúde Ary Rodrigues, no Seis de Agosto

USF Maria Barroso da Silva II, no Sobral

USF Francisco Eduardo de Paiva, no Rui Lino 3

URAP Augusto Hidalgo de Lima, bairro Bahia

USF Mocinha Magalhães, no bairro Mocinha Magalhães

Urap Dra. Cláudia Vitorino, Taquari

USF Maria de Jesus I, no Taquari

USF Vitória II, São Francisco

USB Benfica, no bairro Benfica

USF Santa Ines I, bairro Santa Ines

USF do Bairro Belo Jardim I

USF Vila da Amizade, no Santa Helena

USF Maria Sofia, Santa Cecilia

USF Mosa Maria, no Jardim Primavera

UBS do Alberto Sampaio

