O senador Sérgio Petecão comentou nesta sexta-feira (16) o afastamento do juiz eleitoral Giordane Dourado do comando da 9ª Zona Eleitoral. Dourado tem a esposa, Cláudia Pinho, lotada no gabinete do deputado estadual Roberto Duarte e trabalha na campanha dele nas eleições deste ano. O afastamento liminarmente de Dourado se deu para preservar a imagem da Justiça Eleitoral e afastar qualquer rumor de favorecimento.

Petecão saiu em defesa do magistrado. Classificou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral como “hipocrisia” e fez duros questionamentos a respeito da lotação de familiares de magistrados e membros do MP em cargos de comissão.

“Mesmo não tendo nada a ver com essa briga!!!!! Só não posso é ser covarde e me calar diante de tanta hipocrisia. Muito estranha essa campanha tentando denegrir a imagem do juiz, DR. GIORDANE. Quer dizer que sua esposa não pode trabalhar no gabinete de um deputado estadual? E os familiares outros juízes, desembargadores, procuradores, promotores, que hoje estão pendurados no governo estadual e no governo municipal. O Que é isso ? É preciso que joguem limpo, o jogo tem que ser claro. Temos que saber quem está por trás dessa armação. Estão querendo é intimidar o juiz. Pronto falei!!!”, escreveu o senador acreano.

