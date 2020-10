Por Edmilson Ferreira

O levantamento do Ibope divulgado neste sábado (17) pelo G1 mostra que Rio Branco segue uma capital bolsonarista, mas com cautela, já que a taxa de ´regular/ruim/péssima´ é alta.

Os que aprovam a gestão do presidente Jair Bolsonaro somam 48% na capital do Acre, 5º melhor desempenho entre as capitais, atrás de Boa Vista (66%), Manaus (54%), Porto Velho (50%) e Cuiabá (49%).

Já os que consideram a gestão de Bolsonaro regular somam 23% em Rio Branco. Os que consideram ruim ou péssimo são 27%.

A média de aprovação ao governo Bolsonaro é maior nas capitais do Norte e do Centro-Oeste e menor no Nordeste, no Sul e no Sudeste. Professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Pedro Mundim acredita que, com exceção de Boa Vista e Salvador, que fogem bastante da média, as demais capitais estão mais próximas das pesquisas nacionais divulgadas recentemente.

Bolsonaro não manifestou apoio direto a nenhuma candidato a prefeito de Rio Branco, mas Roberto Duarte, do MDB, fez fotos com ele no Palácio do Planalto e há notícias de que o presidente o apoia a pedido de Marcio Bittar.

