Avião de pequeno porte bate em vaca, sai da pista e se choca contra árvore em Jordão

Um avião de pequeno porte sofreu um grave acidente na tarde desta sexta-feira (16), na comunidade Novo Porto, distante cerca de 50 km do município de Jordão. Na decolagem, uma vaca entrou na pista e bateu na aeronave, fazendo com que o avião saísse da pista e batesse com a calda em uma árvore quebrando-a.

A parte traseira do avião ficou metros de distância da cabine. A habilidade do piloto evitou uma tragédia maior. Nas imagens é possível perceber uma Vila próxima.

O prefeito Élson Farias (PCdoB) chegou a enviar uma equipe de resgate que foi até ao local do acidente. Ninguém ficou ferido, só problemas com o avião. Todos que estavam no voo passam bem.

Um vídeo gravado no local mostra o impacto da batida. A aeronave se partiu ao meio. O animal morreu no acidente. O sinistro ocorreu próximo das residências da Vila Novo Porto.