Pelo segundo dia consecutivo, Inmet divulga aviso amarelo para chuvas fortes com ventos intensos no AC

Ao final da tarde da última quinta-feira, 15, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa(DHPP) prendeu duas pessoas com envolvimento em crimes de homicídio em uma residência localizada no bairro Cabreúva em Rio Branco.

A ação é desdobramento das investigações do caso de homicídio ocorrido no dia 16 de novembro desse ano, onde a vítima Pedro Silva da Costa foi morta por quatro pessoas. Há época dos fatos a Polícia Civil identificou e prendeu no dia 18 de novembro, W. J. G. S. de 19 anos, vulgo “Sabotagem”.

No decorrer das investigações a policia identificou mais três pessoas e na tarde da última quinta-feira, 15, a Polícia Civil prendeu mais dois envolvidos no crime, foram eles: M.C. C (18 anos) e R. S. F. (20 anos), referente ao inquérito que investiga o desaparecimento de Pedro Silva de Souza que possivelmente jogada ao Rio Acre.

Na mesma incursão a Polícia Civil prendeu, em flagrante, M.L. S (21 anos) em posse de uma arma de fogo e droga. Os presos foram conduzidos a especializada para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.

De acordo com a autoridade policial que preside o inquérito, as investigações vão continuar no sentido de descobrir o local da ocultação do cadáver.

