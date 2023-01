Pedri marca, Barcelona bate Girona e segue firme no topo do Espanhol

OGol

O Palmeiras é o grande campeão da Supercopa do Brasil. Na tarde deste sábado, no Mané Garrincha, em Brasília, o Alviverde protagonizou um verdadeiro duelo de titãs contra o Flamengo, aproveitou melhor as chances e, de forma eletrizante, venceu pelo placar de 4 a 3.

Com o imponente resultado, o time comandado por Abel Ferreira confirma o bom início de temporada e fatura o título inédito da competição.

Equilíbrio, golaço e vira-vira alviverde

A decisão começou tensa no Mané Garrincha, em Brasília. Com muita briga por espaço, Palmeiras e Flamengo exageraram nas faltas e as oportunidades de perigo demoraram para surgir.

Tanto que no primeiro bom momento do jogo, o Rubro-Negro abriu o placar. Aos 22, Arrascaeta insistiu em jogada pela esquerda, tomou a bola de Zé Rafael e foi derrubado na área. Pênalti. Na cobrança, Gabigol, com a categoria habitual, deslocou Weverton e fez: 1 a 0.

Atrás do placar, o Verdão acordou para o jogo, colocou a bola no chão e passou a encontrar muitos espaços no campo adversário. Até que aos 37, Dudu recebeu pela esquerda, abriu caminho para o chute e bateu rasteiro. No meio do caminho, David Luiz tentou o corte, mas acabou ajeitando para Raphael Veiga, que bateu no canto e deixou tudo igual.

Embalado, o time comandado por Abel Ferreira aumentou o volume e, com uma verdadeira pintura, chegou ao gol da virada. Já nos acréscimos, após boa trama pela esquerda, Piquerez serviu Gabriel Menino, que soltou uma bomba de fora e acertou o ângulo, sem nenhum chance para Santos.

Em duelo eletrizante, Palmeiras é letal e faz a festa

Com uma postura mais agressiva na segunda etapa, o Flamengo iniciou uma pressão na volta do intervalo e passou a flertar com o empate. Aos quatro, Gabriel Barbosa descolou lindo lançamento para Pedro, que testou firme e parou em boa defesa de Weverton. Na sequência, Arrascaeta tentou cruzado e o arqueiro alviverde salvou outra vez.

A insistência rubro-negra logo foi premiada. Aos seis, Éverton Ribeiro fez bela jogada individual pelo meio, se livrou de Zé Rafael e enfiou linda bola para Gabigol, que, invadiu a área e tocou na saída de Weverton: 2 a 2.

O segundo gol de Gabriel Barbosa colocou fogo na decisão. O Palmeiras partiu para trocação e marcou o terceiro logo na sequência. Aos nove, Endrick aproveitou sobra na área, tentou o drible e viu a bola tocar no braço de Éverton Ribeiro. Pênalti. Veiga bateu rasteiro e recolocou o Palestra em vantagem.

O toma lá da cá continuou e o Flamengo deu o troco outra vez. Aos 16, após bela troca de passes pela esquerda, Éverton Ribeiro esticou para Ayrton Lucas, que invadiu a área e cruzou rasteiro para Pedro. O camisa 9 improvisou um calcanhar e voltou a igualar a final.

Sem espaço para piscar, o duelo alucinante ganhou mais um elemento aos 29. Com espaço na intermediária, Dudu recebeu pela esquerda e descolou bom passe para Raphael Veiga. O camisa 23 colocou na área, a bola passou por Rony, mas chegou até Gabriel Menino, que bateu mascado e marcou o quarto do Palmeiras: 4 a 3.

Na reta final, como era de se esperar, o Rubro-Negro foi para o tudo ou nada e iniciou uma grande pressão nos últimos minutos. Do outro lado, o Verdão recuou suas linhas, congestionou a entrada da área e passou a esperar pelo último apito do árbitro. E ele veio. Fim de papo e Palmeiras campeão da Supercopa do Brasil.

