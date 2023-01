Botafogo vence Guarani em jogo de cinco gols e é líder do Grupo A

OGol

O Barcelona não teve vida fácil, mas emplacou mais uma vitória no Campeonato Espanhol. Neste sábado, o time de Xavi Hernández visitou o Girona, Montilivi, sofreu com a retranca adversária, mas contou com gol solitário de Pedri para vencer por 1 a 0.

Como resultado, a equipe blaugrana chega a 47 pontos, se mantém firme no topo e abre seis do vice-líder e rival Real Madrid, que ainda joga na rodada. Do outro lado, os albirrojos permaenecem no 12º posto, com 21.

Ferrolho albirrojo

O primeiro tempo foi marcado por um verdadeiro ataque contra defesa no Montivili. Mesmo fora de casa, o líder Barcelona impôs seu jogo, tomou conta do meio campo e passou grande parte do tempo trocando passes no setor ofensivo.

Do outro lado, entretanto, o Girona montou um verdadeiro ferrolho na intermediária e praticamente não ofereceu espaços ao Barça, que criou uma única boa oporunidade na primeira etapa.

Aos 15, após aproveitar erro na saída de bola dos mandantes, Ansu Fati roubou, apareceu com espaço para finalizar, mas parou em boa defesa de Gazzaniga, que fechou o ângulo e manteve o zero no placar.

Além de ser menos agressivo que o esperado, o time comandado por Xavi Hernández ainda sofreu com uma perda ainda antes do intervalo. Com problemas musculares, Dembélé deixou o campo e deu lugar a Pedri, que acabou por ser o personagem do jogo.

Pedri traz o alívio

No segundo tempo, o panorama seguiu o mesmo. Recuado, o Girona ofereceu campo para os blaugranas e ficou à espera do contra-ataque…a estratégia seguiu ineficiente.

Do outro lado, o Barcelona continuou com a bola no ataque e adiantou suas linhas de marcação para incomodar a saída de bola adversária. Aos 16 minutos, a postura mais agressiva dos visitantes, enfim, deu resultado.

Após mais uma bola roubada no campo de ataque, Gavi e Ansu Fati combinaram boa jogada pela esquerda e fizeram a bola chegar até Jordi Alba, que cruzou rasteiro, na medida para Pedri, que aproveitou indecisão de Gazzaniga e empurrou para o fundo das redes.

Na reta final, como era de se esperar, o Girona foi obrigado a mudar sua estratégia e foi com tudo para cima em busca do gol de empate. Aos 42, após boa jogada pela direita, Arnau cruzou na medida para Ivan Martín, que, livre de marcação, finalizou pela linha de fundo.

