Pastor da Igreja MAFA precisa de ajuda para viajar para tratar câncer no intestino

POR Marcos Dione

Familiares e amigos do pastor evangélico Jader Vonney Rodrigues Maciel, do Ministério Apostólico Fogo no Altar (MAFA), de Rio Branco, buscam ajuda para bancar uma viajem dele para fora do estado para tratamento de câncer.

Jader foi diagnosticado com câncer no cólon do intestino. A ajuda em dinheiro será usada para custear as despesas do paciente e de seu acompanhante.

Para quem desejar ajudar com qualquer quantia foi disponibilizado o PIX (Chave Aleatória): 30785120297