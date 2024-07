Palmeiras vence Corinthians por 2 a 0 e retoma vice-liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0 no clássico disputado nesta segunda-feira (01.07), válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga e Vitor Reis marcaram os gols da vitória do Verdão no Allianz Parque. Mesmo jogando com um a menos desde os 18 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Raphael Veiga, o Palmeiras conseguiu segurar o resultado.

Primeira Etapa

O Palmeiras começou a partida com intensidade e criou a primeira chance logo aos dois minutos. Raphael Veiga avançou até a entrada da área e chutou forte, mas Matheus Donelli defendeu, e Gustavo Henrique afastou o perigo. Gabriel Menino e Zé Rafael também tentaram, mas sem sucesso. O Corinthians respondeu aos 16 minutos com Wesley, que driblou Marcos Rocha e chutou cruzado para defesa de Weverton.

Aos 40 minutos, Flaco López teve uma boa oportunidade após receber passe de Gabriel Menino, mas Donelli fez a defesa. Nos acréscimos, Mosquito cruzou para Raniele, que finalizou fraco, facilitando a defesa de Weverton.

Segunda Etapa

No segundo tempo, Raphael Veiga voltou a ameaçar aos dois minutos, mas Donelli defendeu em dois tempos. Aos 11 minutos, o Verdão ampliou o placar. Raphael Veiga cobrou escanteio e Vitor Reis cabeceou para o fundo das redes. Pouco depois, uma confusão resultou na expulsão de Raphael Veiga, deixando o Palmeiras com um jogador a menos.

Mesmo em desvantagem numérica, o Palmeiras conseguiu controlar o jogo. Aos 23 minutos, Yuri Alberto teve uma chance para o Corinthians, mas chutou na rede pelo lado de fora. Weverton fez uma defesa crucial em cobrança de falta de Rodrigo Garro. Aos 33 minutos, Bidu cruzou na área, a bola desviou em Menino e Weverton se esticou para mandar para fora.

Situação no Campeonato

Com a vitória, o Palmeiras reencontrou o caminho dos triunfos e voltou à vice-liderança do Brasileirão, com 26 pontos, apenas um a menos que o líder Flamengo. O Corinthians, por outro lado, aumentou sua sequência sem vitórias para sete jogos e ocupa a 19ª posição, com apenas nove pontos.

Próximos Confrontos

O Palmeiras retorna a campo nesta quinta-feira, enfrentando o Grêmio no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), às 19 horas (de Brasília). Já o Corinthians jogará contra o Vitória, no mesmo dia, às 20 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo. Ambas as partidas são válidas pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 CORINTHIANS

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 01/07/2024

Hora: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Rafael da Silva Alves (Fifa/RS)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (Fifa/SP)

Cartão vermelho: Raphael Veiga (Palmeiras)

Cartões amarelos: Raniele, Rodrigo Garro, Breno Bidon e Gustavo Henrique (Corinthians); Fabinho, Zé Rafael, Gabriel Menino, Abel Ferreira (Palmeiras)

Público pagante: 41.175 pessoas

GOLS: Raphael Veiga, aos 8, e Vitor Reis, aos 12 do 2ºT (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Naves e Piquerez; Fabinho (Gustavo Garcia), Zé Rafael (Jhon Jhon) e Raphael Veiga; Gabriel Menino (Vanderlan), Estêvão (Mayke) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Mana (Matheuzinho), Cacá, Gustavo Henrique e Hugo (Matheus Bidu); Raniele (Igor Coronado), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito (Pedro Henrique), Yuri Alberto e Wesley (Pedro Raul).

Técnico: António Oliveira

