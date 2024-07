Internacional empata com Criciúma em jogo equilibrado pelo Brasileirão

Na noite deste domingo (30.06), o Fortaleza garantiu sua terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro Série A ao derrotar o Juventude por 2 a 1 na Arena Castelão. Os gols do Tricolor foram marcados por Lucero e Yago Pikachu, levando a equipe à 9ª posição na tabela, com 20 pontos.

Domínio na primeira etapa

O Fortaleza começou a partida com uma postura agressiva, dominando as ações e pressionando o Juventude, que apesar de ter boa posse de bola, encontrava dificuldades para criar chances claras. Aos 20 minutos, em uma jogada pela esquerda, Breno Lopes foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Lucero cobrou com precisão e abriu o placar para o Leão do Pici.

Com a vantagem no placar, o Fortaleza se sentiu mais à vontade em campo e continuou criando oportunidades perigosas. Breno Lopes e Lucero foram os principais responsáveis pelas investidas ofensivas. Nos acréscimos do primeiro tempo, Yago Pikachu recebeu um excelente lançamento de Pochettino e, com frieza, ampliou o marcador para 2 a 0.

Pressão na segunda etapa

No segundo tempo, o Fortaleza manteve a pressão ofensiva. Breno Lopes arriscou um chute de longa distância, e Tinga quase marcou ao cabecear uma bola no travessão. Pochettino também teve uma grande chance após uma tabela com Lucero, mas o goleiro Gabriel do Juventude fez uma defesa crucial.

Juventude reage

O Juventude conseguiu diminuir a diferença com um gol de Ewerthon, que aproveitou uma falha defensiva do Fortaleza. A partir daí, a equipe visitante criou algumas oportunidades de perigo, mas a defesa tricolor, liderada pelo goleiro João Ricardo, se manteve firme e evitou o empate.

Com a vitória por 2 a 1, o Fortaleza alcançou a 9ª colocação na tabela do Brasileirão, somando 20 pontos. A equipe mostrou consistência defensiva e eficiência no ataque, fatores que foram determinantes para a sequência positiva de resultados.

Próximos desafios

O Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira (3) para enfrentar o Santos, às 19h, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, já o Juventude enfrenta o Bahia na Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 2×1 Juventude

Campeonato Brasileiro Série A – 13ª Rodada

Local: Arena Castelão, Fortaleza-CE

Data: 30/06/2024

Horario: 16;00 horas (de Brasilia)

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA)

Gols: Lucero e Yago Pikachu (Fortaleza)

Cartões Amarelos: Yago Pikachu e Lucas Sasha (Fortaleza)



Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules e Pochettino (Bruno Pacheco); Breno Lopes (Renato Kayzer), Yago Pikachu (Dudu) e Lucero (Matheus Rossetto). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcis e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson (Luis Mandaca) e Jean Carlos (Nenê); Lucas Barbosa (Ruan) Erick Farias (Ewerthon) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Roger Machado

Fonte: Esportes