Brasil empata com Colômbia e avança às quartas da Copa América em segundo lugar do Grupo D

Em uma tarde de futebol morna no Levi’s Stadium, em Santa Clara, a Seleção Brasileira empatou com a Colômbia por 1 a 1, garantindo a classificação para as quartas de final da Copa América como segundo colocado do Grupo D. O gol brasileiro foi marcado por Raphinha no início do primeiro tempo, mas Muñoz empatou nos acréscimos da etapa inicial, assegurando a liderança do grupo para os colombianos.

Primeiro Tempo

O jogo começou com intensidade, refletindo o clima quente de Santa Clara. Aos sete minutos, James Rodríguez quase abriu o placar para a Colômbia em uma cobrança de falta que explodiu no travessão. A resposta brasileira veio rapidamente: aos nove minutos, Raphinha avançou pela direita e encontrou Bruno Guimarães, que chutou forte, mas parou em uma boa defesa do goleiro Vargas.

O Brasil abriu o marcador aos 11 minutos. Raphinha cobrou uma falta com precisão, colocando a bola no ângulo e sem chances para Vargas. A Colômbia chegou a empatar aos 18 minutos com um cabeceio de Sánchez, mas o gol foi anulado por impedimento.

Aos 33 minutos, James Rodríguez voltou a ameaçar com uma cobrança de falta direta, mas Alisson fez uma defesa segura. No rebote, Richard Ríos tentou finalizar, mas novamente o goleiro brasileiro estava atento.

Aos 42 minutos, a Seleção Brasileira reclamou de um pênalti não marcado em Vinicius Júnior, que foi derrubado por Muñoz. O árbitro não marcou a infração e nem consultou o VAR, gerando protestos dos jogadores brasileiros.

Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos, a Colômbia empatou. Após uma boa jogada coletiva, Muñoz recebeu um passe preciso de Córdoba e finalizou na saída de Alisson, deixando tudo igual no placar.

Segundo Tempo

O equilíbrio marcou o segundo tempo. O Brasil encontrou dificuldades para dominar o meio-campo, mas criou oportunidades pelas laterais com Vinicius Júnior, Rodrygo e Raphinha. Aos 13 minutos, Raphinha quase marcou em uma nova cobrança de falta, mas a bola passou muito perto da trave.

A Colômbia, por sua vez, controlou a posse de bola, mas também teve dificuldades para criar chances claras de gol. Aos 38 minutos, Luis Díaz cruzou para Borré, que estava livre, mas desperdiçou a oportunidade ao chutar por cima do gol.

O Brasil não conseguiu reagir e terminou a partida em segundo lugar no Grupo D. Agora, a equipe de Dorival Júnior se prepara para enfrentar o Uruguai nas quartas de final, em um confronto marcado para este sábado, às 22h (horário de Brasília), em Las Vegas.

Próximos Confrontos

Enquanto o Brasil se prepara para enfrentar o Uruguai, a Colômbia jogará contra o Panamá, também no sábado, às 19h, em Glendale. Ambas as seleções buscam avançar na competição e continuar na luta pelo título da Copa América.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 X 1 COLÔMBIA

Local: Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia (EUA)

Data: 02/07/2024

Horário: 22 horas (de Brasília)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Vinicius Júnior, João Gomes, Danilo e Bruno Guimarães (Brasil); Deiver e Lerma (Colômbia)

GOLS: Raphinha, aos 11′ do 1ºT (Brasil); Muñoz, aos 47′ do 1ºT (Colômbia)

BRASIL: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell (Endrick); Bruno Guimarães (Douglas Luiz), João Gomes (Éderson) e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Raphinha, Rodrygo (Savinho) e Vinicius Júnior. Técnico: Dorival Júnior

COLÔMBIA: Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Cuesta e Deiver (Mojica); Lerma, Richard Ríos (Mateus Uribe), Jhon Arias e James Rodríguez (Carrascal); Luis Díaz (Sinisterra) e Córdoba (Borré). Técnico: Néstor Lorenzo

