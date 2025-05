Assembleia Geral mantém João Renato na presidência da FADE até 2029

A Escola Municipal Professora Rita Maia foi palco de um momento marcante para a comunidade escolar de Xapuri: a entrega oficial dos novos fardamentos aos alunos da Rede Municipal de Ensino. O evento, que reuniu autoridades locais, pais, familiares, servidores e estudantes, reafirmou a prioridade que a atual gestão municipal, liderada pelo prefeito Maxsuel Maia, atribui à educação pública.

Mais do que uma cerimônia simbólica, o ato representou um compromisso real com o fortalecimento da identidade escolar, a valorização dos alunos e o investimento constante na qualidade do ensino oferecido no município. Ao lado da secretária municipal de Educação, Aucelina Oliveira, e do diretor da escola, Adão Melo, o prefeito destacou o esforço contínuo da administração para garantir uma estrutura educacional digna e eficiente.

“A educação é e vai continuar sendo prioridade na nossa gestão. Educação para mim é coisa séria demais. Quando o assunto é educação, não entro em polêmica nem respondo a fake news. Pela educação, eu trabalho, faço investimento”, afirmou Maxsuel Maia, pontuando que as ações do município têm sido guiadas por critérios técnicos e por uma equipe qualificada, com foco em resultados.

Entre as ações destacadas estão as reformas emergenciais nas escolas Rita Maia e A Caminho do Saber, ambas realizadas com recursos próprios, garantindo o início do ano letivo na data prevista, mesmo diante de dificuldades enfrentadas por outros municípios, que ainda não conseguiram dar começo às aulas.

A gestão também já investiu na aquisição de merenda escolar e na recomposição do quadro de servidores por meio de processo seletivo. A contratação de nutricionista e a formação de uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, psicopedagogo, pedagogo, assistente social e especialista em educação inclusiva refletem o cuidado com todos os aspectos do processo educativo.

Essa comissão vai avaliar criteriosamente se há a necessidade de mais mediadores para compor o quadro da rede pública municipal. “O nosso compromisso é com uma avaliação técnica e independente. Se a comissão responsável indicar que precisamos contratar mais mediadores, nós vamos atender à recomendação, com base em critérios científicos e objetivos. Educação se faz com responsabilidade e respeito”, reforçou o prefeito.

A secretária de Educação, Aucelina Oliveira, também ressaltou o cenário desafiador encontrado no início da gestão. “Entramos praticamente no escuro e ainda não estamos com a equipe completa. Mas montamos nosso plano de ação e conseguimos avançar. Problemas existem, mas não nos desesperamos. Resolvemos com diálogo e trabalho”, declarou.

O diretor Adão Melo agradeceu a presença dos pais no evento e celebrou o envolvimento da comunidade. “Ver esta casa cheia é motivo de alegria. É resultado do trabalho conjunto de uma escola comprometida com as crianças”, afirmou. Durante o evento, também foram entregues novos equipamentos para a cantina da escola, reforçando o compromisso da gestão com a infraestrutura e o bem-estar dos estudantes.