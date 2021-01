Confira datas, pré-requisitos e não fique de fora!

Ano novo, vida nova e oportunidades de concursos chegando de todos os lugares.

Além dos já divulgados concursos estaduais, como as polícias Civil e Militar, além do Banco da Amazônia, separamos aqui os maiores concursos cujo salário inicial garantido é a partir de R$10 mil

Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) – Auditor Conselheiro Substituto

O certame preencherá uma vaga para o cargo, além de formação de cadastro de reserva. A carreira exige diploma de conclusão de curso de graduação em qualquer área e idade mínima, até a data da posse, de 35 anos completos e máxima de 65 anos incompletos. É exigido ainda mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional. As inscrições iniciam em 15/01/2021 e a remuneração será de R$33.689,10.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) – Policial Rodoviário

Serão oferecidas 1.500 vagas para o cargo para preenchimento imediato. Além disso, mais 500 deverão ser preenchidas no início de 2022, por meio de convocação de remanescente, para completar duas mil oportunidades ao todo, anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O interessado deve possuir nível superior em qualquer área mais carteira de habilitação, categoria “B”. A remuneração inicial é de R$10.357,88 (com o auxílio-alimentação de R$458) e as inscrições iniciam em 25 de janeiro (edital liberado dia 19/01).

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE RJ) – Procurador

A PGERJ está oferecendo duas vagas para procurador, além de cadastro de reserva. Os candidatos devem possuir curso superior em direito e experiência mínima de três anos em atividade jurídica. As inscrições seguem até 21 de janeiro, com remuneração inicial de R$15.759,76.

