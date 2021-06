Operação Narco Brasil realizada pela PM do Acre prende peruano com 2kg de cocaína pura

Um trabalho que vem realizado a cerca de cinco dias na fronteira do Acre com a Bolívia e o Peru, vem trazendo resultados significativos. Além da operação Curare, onde envolve homens do Exército Brasileiro, Polícias Militar, Civil e Penal, também está acontecendo a Narco Brasil, que combate em especial, o tráfico de drogas.

Em pleno feriado estadual, homens da Polícia Militar do município de Assis Brasil, sob o comando do Major/PM Moisés Araújo, pararam um taxi lotação no km 35 da BR 317 (Estrada do Pacífico), para vistoria de rotina que tinha um passageiro de origem peruana.

Este identificado pela iniciais I. I. V. de 55 anos, trazia uma bagagem com roupas, sandálias, bebidas e pomadas para massagem muscular, que pretendia vender como ambulante pelas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, além de Cobija, lado boliviano.

Como o peruano demonstrou um nervosismo acima do normal, uma busca mais minuciosa foi realizada. Foi quando localizaram um pacote no meio dos produtos, contendo cerca de dois ‘tijolos’ muito bem embalado.

O homem não teve dizer, apenas confirmando que seria droga e que iria entregar a um homem na cidade de Brasiléia. O mesmo foi presos em flagrante delito pelo crime de contrabando internacional de entorpecente e de mercadorias sem que fossem declaradas.

Ao ser desembalada, foi constatada que seria cocaína refinada de alta pureza, pronta para o consumo valendo muito no mercado da droga. O homem foi conduzido para a delegacia de Brasiléia, onde foi feito o auto de flagrante, devendo ser apresentado para o delegado plantonista para os procedimentos cabíveis sobre o caso.

Veja entrevista com o Major Moisés Araújo.