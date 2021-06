Operação conjunta entre Exército, Polícia Civil, Militar e Penal resulta na captura de homicida na fronteira

Foi realizada no final do dia nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, a Operação Curare, onde envolveu homens do Exército Brasileiro, Polícia Civil, Militar e Penal, onde tem como objetivo, apreender objetos e pessoas que estejam em desacordo com a Justiça Brasileira.

As pontes que ligam o Brasil à Bolívia localizadas nas cidades fronteiriças do Acre, tiveram barreira para que veículos e pessoas fossem revistados e investigados. Um dos principais foco da Operação, é o impedimento de entrada de contrabando de mercadorias, além de armas e drogas.

Segundo a delegada Carla Ivane, titular do município de Brasiléia, os trabalhos tiveram resultados, como a captura de um homicida que estava sendo procurado desde o final do ano de 2020, pelo envolvimento de ao menos duas mortes.

O mesmo que é considerado de alta periculosidade, faz parte de grupo de facções que disputam o controle do tráfico pela fronteira. O capturado seria ouvido e ficará a disposição da Justiça.