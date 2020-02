Durante a Operação Caedes foram cumpridas 14 medidas cautelares, entre mandados de prisão e busca e apreensão. Três pessoas foram presas em flagrante, entre elas um advogado, com 3,4 quilos de droga.

A grande operação realizada nesta terça-feira (5) para prender criminosos envolvidos com assassinatos, foi desencadeada a partir de investigações coordenadas pela delegada titular da Delegacia de Homicídios, Leisaloma Carvalho, com sua equipe de investigadores.

Os policiais apuraram que as ordens para grande parte dos assassinatos ocorridos nos últimos 70 dias na Capital, saiam de dentro de um dos presídios da cidade. Durante a Operação Caedes foram cumpridas 14 medidas cautelares, entre mandados de prisão e busca e apreensão. Três pessoas foram presas em flagrante, entre elas um advogado, com 3,4 quilos de droga.

Segundo a delegada, alguns homicídios investigados estavam ocorrendo com o mesmo modus operandi e oriundos de bandidos pertencentes ao Primeiro Comando da Capital, que passou a ser chamado de Primeiro Comando do Panda e mais recentemente “Família do Gueto”. “Eles estavam matando pessoas que eles atribuíam que eram do Comando Vermelho”, esclareceu Leisaloma Carvalho.

Durante as investigações, os policiais chegaram à autoria e participação de cinco envolvidos diretamente no homicídio do barbeiro Lucas Veiga, morto no dia 3 de janeiro, com vários tiros enquanto trabalhava em uma barbearia, localizada no Bairro Caladinho. Dois criminosos executaram a vítima, afirmando que ela seria do Comando Vermelho. O pai de Lucas foi atingido com um tiro de raspão. Segundo a Polícia, a motivação seria retaliação à morte de um integrante de facção criminosa rival.

A Polícia apurou que os criminosos se intitulavam como missionários dentro da organização criminosa. Eles recebiam e executavam as ordens dos líderes da facção para matar as vítimas. “Os envolvidos utilizam motocicletas roubadas para praticar os crimes. Foi apurado ainda, que pelo menos três homicídios foram praticados com o uso de revólver calibre 32”, disse a delegada Leisaloma Carvalho.

Foi apurado ainda que na grande maioria das vezes, as ordens para as execuções saíam de dentro de um dos presídios da capital. Os líderes encaminhavam as decisões para os que eles chamavam de despachadores, essas pessoas passavam para os outros integrantes, que ficavam responsáveis de cumprir as ordens de execução.

Em razão disso a delegada representou pelas prisões temporárias dos investigados e pelas buscas e apreensões em vários endereços. Um dos alvos das buscas, foi a residência de um advogado, que estava atuando na comarca de Porto Velho.

A investigação apurou que ele estava envolvido de uma forma que não estava coerente com o tratamento com clientes, de uma maneira muito intima, segundo apurou a Polícia. Durante as buscas, foi encontrada uma arma e a droga.

Com os envolvidos os policiais encontraram armas de fogo, munições e motocicletas roubadas. Todos os presos, foram indiciados pela delegada Leisaloma Carvalho.

