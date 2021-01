Ascom/Polícia Civil

Nas primeiras horas deste sábado, 02 de 2021, forças de segurança do Estado, composta pelas Polícias Civil, Polícia Militar de Cruzeiro do Sul e Feijó (Canil de Cruzeiro do Sul e Tarauacá), Polícia Penal, deram cumprimento a dois mandados de busca e apreensão e lograram êxito na apreensão de 6 kg de cocaína e 19 mil reais em espécie em endereços na cidade de Feijó.

A investigação, que durou cerca de 20 dias, foi realizada pelo delegado Railson Ferreira que subsidiou inquérito policial com provas indeléveis o que possibilitou pedido de representação para mandados de busca e apreensão que foram expedidos justiça do Acre.

Durante o cumprimento dos mandados as forças de segurança utilizaram cães farejadores, dos canis de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, devidamente treinados para exercício em situações de busca e apreensão o que levou os agentes a encontrarem a droga que estava escondida em uma residência do investigado.

Forças de segurança do Estado vêm desenvolvendo trabalho integrado de combate as ações criminosas para manutenção da segurança pública na defesa da supremacia do interesse público. Esse trabalho integrado segue diretrizes do governador Gladson Cameli de combate firme a toda e qualquer tipo de ação delituosa.

De acordo com o delegado Railson Ferreira, as investigações irão continuar no sentido de identificar e prender as pessoas envolvidas em crimes, sobretudo, no que diz respeito ao tráfico de drogas e organização criminosa.

“A intervenção do Estado é de fundamental importância para o combate firme a criminalidade. Nossas forças de segurança desempenharam função primordial nessa ação e estamos unidos para combater a criminalidade. O Estado não dará trégua a criminalidade e estará presente na defesa da sociedade acreana. Nossas investigações irão seguir o curso natural e temos a certeza de que em um pequeno espaço de tempo conseguiremos prender todos os envolvidos em crimes dessa natureza”, finalizou delegado Railson.

Essa operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão foi desencadeada aopós trabalho das forcas de segurança lograrem êxito na apreensão de 86 kg de maconha no ultimo dia 17 de dezembro de 2020, o que resultou na continuidade das investigações para que fosse possível na apreensão de hoje.

