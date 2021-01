Wesley Cardoso/Assessoria

No primeiro dia de mandato o Prefeito de Epitaciolândia Dr. Sergio Lopes juntamente com seu vice Professor Soares, iniciou uma operação limpeza nas ruas da cidade, ainda antes do nascer do sol, Soares foi até as ruas distribuir flores para as margaridas e desejar boa sorte a todos que acordam cedinho para trabalhar.

Em seu Gabinete Sérgio Lopes despachou e recebeu Secretários para traçar planos para os primeiros dias de gestão, logo após visitou uma frente de serviços que mesmo no sábado já iniciou os trabalhos de roçagem, capina e remoção de entulhos e lixo doméstico acumulados.

Lopes ressaltou que será realizado um mutirão para deixar toda a cidade limpa, pois com o período das chuvas é grande a ocorrência da Dengue. “Vamos priorizar nos primeiros dias de janeiro a limpeza de toda a cidade, sabemos que os índices de proliferação do Aedes aegypti é muito alta, por isso vamos intensificar os serviços nessa área. Salientou Sergio Lopes prefeito de Epitaciolândia.

