Também na sexta, o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública do Acre (DPU) emitiram uma recomendação, com urgência, para que a Polícia Federal e a empresa de ônibus prestassem atendimento com hospedagem e alimentação adequadas aos peruanos.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) informou que as autoridades peruanas garantiram que tomariam as medidas necessárias para atender e colocar o grupo em quarentena no país.

O grupo de peruanos que estava dormindo dentro de um ônibus particular retido no Posto Fiscal da Tucandeira, na BR-364, em Rio Branco, conseguiu liberação para seguir viagem para o Peru ainda na sexta-feira (8). Escoltados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os imigrantes foram levados até Assis Brasil, onde foram entregues à polícia peruana.

Com a fronteira fechada devido à pandemia de Covid-19, o ônibus, que saiu de São Paulo com destino a Iñapari, no Peru, foi barrado no posto fiscal de Rio Branco na quinta-feira (7). A Polícia Militar do Acre (PM-AC) mantém uma barreira no posto fiscal 24 horas para impedir a entrada e saída de veículos durante a quarentena.