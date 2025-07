Brasileia terá leilão eletrônico de veículos apreendidos em agosto

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), em parceria com a empresa concessionária N do O Miranda Ltda., realizará no dia 11 de agosto, o leilão público eletrônico nº 006/2025, para a alienação de veículos apreendidos em operações de trânsito no município de Brasiléia e região. A lista dos lotes foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (16).

O leilão ocorrerá exclusivamente on-line, a partir das 9h (horário local), no portalwww.wrleiloes.com.br, onde os interessados poderão se cadastrar previamente e participar da disputa pelos lotes, que incluem veículos recuperáveis e sucatas. Ao todo, serão ofertados 78 lotes, entre carros e motocicletas, que foram removidos, abandonados, acidentados ou não retirados pelos proprietários nos prazos legais.

Antes do leilão, os interessados poderão realizar a inspeção visual dos veículos nos dias 6, 7 e 8 de agosto, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30, no pátio da WR Leilões, localizado na Rua Ernestino do Amaral, nº 160, bairro Ferreira Silva, em Brasileia (AC).

Os veículos estão classificados como: recuperáveis com documentação: podem voltar a circular mediante regularização e vistoria; recuperáveis com motor inservível: exigem substituição e procedimentos específicos com órgãos de trânsito; sucatas: não podem circular e são destinadas exclusivamente para desmonte, reaproveitamento de peças ou reciclagem.

A baixa definitiva dos veículos classificados como sucata será feita pelo Detran, nos casos de registro no estado. Já veículos registrados em outras unidades federativas terão sua baixa sob responsabilidade dos respectivos Detrans de origem;

O edital detalha que veículos com restrições administrativas, judiciais ou policiais poderão ser leiloados caso as autoridades responsáveis não se manifestem no prazo legal. Além do valor de arremate, os compradores arcarão com custos como: IPVA proporcional; Taxas de licenciamento; Despesas de baixa de registro (para sucatas); Vistoria, quando aplicável.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários