Acre mantém baixa dependência comercial com EUA, revela estudo sobre exportações brasileiras

Com apenas 5,2% de suas exportações destinadas ao mercado norte-americano, estado segue padrão da Amazônia Legal, onde agropecuária predomina sobre produtos industrializados

Um levantamento do portal Brasil em Mapas divulgado nesta quarta-feira (15) revela a posição periférica do Acre no comércio exterior com os Estados Unidos – apenas 5,2% das exportações estaduais têm como destino o mercado norte-americano em 2024. O dado acompanha a tendência da região Norte, onde todos os estados apresentam participação abaixo da média nacional de 12% nas vendas para os EUA.

O estudo aponta um contraste econômico relevante: enquanto estados industrializados como Ceará (45%) e Espírito Santo (30%) lideram as exportações para os EUA, a Amazônia Legal – onde predominam produtos agropecuários – aparece em desvantagem no comércio exterior. A análise mostra que:

93,8% das exportações brasileiras para os EUA são de produtos industrializados ou do setor extrativo

Apenas 5,72% correspondem ao setor agropecuário, base econômica dos estados amazônicos

O Acre segue o padrão regional, com Rondônia (4,9%), Pará (3,6%) e Roraima (0,3%)

Especialistas apontam que os dados revelam a necessidade de políticas públicas específicas para diversificar a pauta exportadora dos estados amazônicos, reduzindo a dependência de commodities e agregando valor à produção regional. O padrão reforça desafios históricos de desenvolvimento econômico na região Norte.

