Espéculo vaginal é redesenhado por engenheiras para reduzir dor e medo em exames ginecológicos

Para o coordenador do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron), Assis do Santos, as ações nas áreas transfronteiriças precisam ser cada vez mais intensificadas.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio da Diretoria Operacional, apresentou nesta sexta-feira, 18, o balanço das ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2025. Ao todo, 11 grandes operações integradas foram realizadas entre janeiro e junho deste ano, sendo 5 com apoio do governo federal e 6 conduzidas em parceria com as forças estaduais.

O diretor operacional da Sejusp, Atahualpa Ribera, destaca que os resultados do primeiro semestre de 2025 refletem o compromisso da secretaria com a atuação integrada, estratégica e focada na proteção da população. “Conseguimos ampliar a presença da secretaria em áreas sensíveis, fortalecer as ações de inteligência e resposta rápida, e dar passos importantes na prevenção e no enfrentamento ao crime”, disse.

Para o coordenador do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron), Assis do Santos, as ações nas áreas transfronteiriças precisam ser cada vez mais intensificadas. “A forte presença nas regiões de fronteira registrou 96 ocorrências, apreendeu mais de 270 quilos de entorpecentes e provocou uma descapitalização do crime organizado, que ultrapassa R$ 7 milhões. Isso demonstra que estamos fazendo um bom trabalho”, destacou.

Destaques das Operações Integradas com apoio do governo federal

Proteção das divisas e fronteiras (1º quadrimestre de 2025);

Força Nacional (Capixaba/Plácido de Castro);

Caminhos Seguros (Combater a violência contra crianças e adolescentes);

Apoio ao Exército Brasileiro;

Operações interagências – Curaretinga III.

Destaques das Operações Integradas com forças estaduais

Carnaval da família 2025;

Task Force – GCF – (Força-tarefa dos governadores para o clima e florestas);

Neemias (Ações preventivas no bairro Cidade do Povo);

Porto Walter (Patrulhamento terrestre e fluvial);

Nativ MIM (Região do Vale do Juruá);

Cerco – Sejusp em ação.

Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron)

96 ocorrências registradas;

19 ocorrências de tráfico de entorpecentes;

43 ocorrências de descaminho;

35 prisões/conduções;

34 veículos apreendidos ou recuperados;

72 mil maços de cigarros apreendidos;

271 kg de entorpecentes apreendidos;

R$ 7,04 milhões – descapitalização do crime.

Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer)

13 resgates aeromédicos;

54 operações policiais integradas;

4 operações de fiscalização ambiental;

2 transportes de órgãos;

30h de resgates aeromédicos;

65h de operações policiais;

17,5h em operações de fiscalização ambiental.

Centro de Comando e Controle Estadual (CICC/AC)

160.955 ligações atendidas;

1.510 denúncias recebidas;

7.182 alarmes do cerco eletrônico ativados;

306 ocorrências registradas via videomonitoramento;

220 veículos recuperados com auxílio do cerco eletrônico;

70.926 ocorrências geradas e despachadas;

20 escolas cadastradas no programa Escola Segura no Acre;

334 pessoas cadastradas no programa Mulher Segura (170 acionamentos no primeiro semestre de 2025).

Programa Acre Pela Vida – Prevenção Primária

13 ações de segurança em escolas e comunidades;

7 municípios alcançados;

19 instituições parceiras;

1.878 homens diretamente beneficiados com ações preventivas;

1.555 mulheres diretamente beneficiados com ações preventivas;

3.433 beneficiados em ações.

