‘Vai amputar só em último caso’, diz pai de bebê que sofreu queimaduras após banho em maternidade em Cruzeiro do Sul

Convenção municipal desta sexta (18) oficializa nova direção partidária a dois anos das eleições municipais

O MDB de Rio Branco prepara uma significativa mudança em sua estrutura de poder. Nesta sexta-feira (18), o partido realizará sua Convenção Municipal para empossar oficialmente o ex-prefeito Marcus Alexandre como novo presidente do diretório municipal. O evento, marcado para as 8h na sede partidária no bairro Village Waldemar Maciel, representa um realinhamento estratégico da sigla na capital acreana.

Principais pontos da renovação partidária:

Marcus Alexandre assume o lugar de Chagas Romão, que se afastou voluntariamente

Transição ocorreu de forma pacífica e consensual entre as lideranças

Mudança acontece em momento-chave do calendário eleitoral

A posse do ex-prefeito (2013-2020) à frente do MDB municipal sinaliza a preparação do partido para as eleições de 2026. “Esta é uma renovação necessária que fortalece nosso projeto político”, afirmou uma fonte do diretório. A unanimidade em torno do nome de Marcus Alexandre demonstra a aposta do partido em uma liderança experiente para conduzir os rumos da sigla na capital.

