A cobertura nas aldeias varia por município, mas não passa de 40% em nenhum. Há caos como o de Sena Madureira em que nenhum índio em aldeia foi vacinado.

A Tribuna

A senha da desconfiança foi dada pelo próprio governador Gladson Cameli, cobrando ações e unidade em torno das ações de seu governo. Foi o governador que falou que “todos são testemunhas do esforço sobre-humano que tenho tido para salvar vidas, independente de cor, raça, religião ou partido político. Reafirmo que não irei tolerar nenhuma inércia da parte de qualquer membro da nossa equipe ou conivência com as tentativas de alguns políticos de desconstrução de um árduo trabalho pela manutenção das vidas e das famílias do nosso Estado”. Revoltado com o que parece ser uma campanha de desinformação, o governo dei a deixa para apurar, entre outros questionamentos, os números contraditórios da vacinação da COVID no estado.

O Acre recebeu, de acordo com o a página de informação do Portal de Transparência, 51.060 doses de vacinas. Este total daria para vacinar 25.500 pessoas, reservando já a segunda dose.

Entretanto, a realidade é diferente. No mesmo portal consta que o estado distribuiu para os municípios 31.275 doses, das quais só 11. 519 foram efetivamente aplicadas, como primeira dose.

Entre as doses recebidas, um dos grupos prioritários para a vacinação nessa primeira fase é a população indígena. Na primeira remessa o estado recebeu doses suficientes para vacinar todos os índios que moram, em aldeias no estado. Seriam cerca de 25 mil vacinas para a primeira dose nas aldeias, Apesar de o Estado ter recebido vacina para todos os indígenas apenas 25% dos índios foram vacinados. As doses chegaram na primeira remessa em 19 de janeiro e 25 mil vacinas ficaram exclusivamente para as comunidades que vivem nas aldeias. Entretanto, o balanço do governo mostra que apenas 2.486 indígenas receberam a imunização até agora, segundo um dos gráficos e com a totalização alcançando, segundo outra informação, 3.101 indígenas, aí incluindo os que estão na Casa do índio em Rio Branco, os ligados à estrutura de saúde, os acamados em outras instituições. A cobertura nas aldeias varia por município, mas não passa de 40% em nenhum. Há caos como o de Sena Madureira em que nenhum índio em aldeia foi vacinado.

Autoridades alegam dificuldade de chegar nas aldeias e de vencer alguns preconceitos ligados à vacina que são incutidos nas aldeias. Uma campanha nacional está sendo feita para motivar a adesão das etnias à vacinação.

O Acre recebeu 45.560 doses da vacina coronavac e 5.500 da vacina de Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz.

As 31.275 doses distribuídas até agora foram assim divididas:

Onde estão quase 10 mil doses?

Entretanto, mesmo o portal não informando o destino dado a pelo menos 19.785 doses que foram recebidas sem serem entregues para a aplicação, o quadro efetivo da imunização apresenta números bem aquém do número de doses entregues. Eis o quadro por município da vacinação já realizada.

Esse quadro mostra, por exemplo, que Rio Branco recebeu 10.811 doses, o que daria para imunizar, se fosse reservada a segunda dose, 5.405 pessoas, mas só atingiu 3.546. Feijó recebeu 2.709 doses, o que daria para atender mais de 1.350 pessoas, mas só imunizou 907.

Um dos municípios mais efetivos foi Cruzeiro do Sul, que recebeu 3.965 doses e imunizou 2.119 pessoas, não reservando a segunda dose para todas. Isso pode ser explicado para a recorrência da casos de COVID na região, praticamente fora de controle. Mesmo assim, após a prefeitura marcar vacinação pelo sistema drive trhu para idosos com mais de 90 anos e dezenas de famílias levarem os idosos de carro ao posto volante, o processo foi cancelado por falta do produto.

Na divisão por grupos específicos, a vacinação realizada até gora contemplou as seguintes especificações:

Na relação de vacinas recebidas não consta, ainda as doses que estavam previstas para serem entregues hoje ao estado.

Reunião adiada e apurações

O governador Gladson Cameli teria uma reunião marcada com o ministro da Saúde, junto com toda a bancada federal na terça-feira, dia 09 em Brasília, mas ela foi suspensa sem justificativa, A bancada acreana quer ação rápida ano auxílio ao estado que enfrenta aumento de casos da COVID. Os parlamentares acreanos querem pressa no envio de novos lotes da vacina.

O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior mandou instalar ontem a Comissão Especial de Acompanhamento da Covid-19. Para verificar a execução de todas as ações da pandemia bem como a acompanhar a execução orçamentária e financeira das despesas com a COVID, sobretudo do Programa Especial de Combate à Covid-19, aprovado pelos deputados estaduais.

O Ministério Público estadual determinou a apuração de denúncias de desvios na aplicação de vacinas, inclusive em clínicas particulares, além do caso da esposa do coronel Ulysses, ex-comandante da PM que postou em rede social recebendo vacina sob a alegação que seria voluntária de psicologia da policlínica da PM, como formanda do curso, mas sem habilitação para exercer a profissão e sem contrato efetivo de trabalhadora na área da saúde. Enquanto isso, permanece sem calendário a vacinação de pessoas com mais de 80 anos na capital.

Comentários