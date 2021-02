A vacinação em massa, feita da maneira mais rápida possível é a única forma de evitar consequências ainda maiores da nova onda de Covid no estado, aponta o médico infectologista Thor Dantas, em suas redes sociais. O médico integra o Comitê Especial de Acompanhamento da Covid-19 no Acre e atua na linha de frente do combate ao coronavírus.

Ele alertou que o caos de Manaus, no Amazonas, já está ocorrendo no Acre e faz previsões sombrias, como o colapso da rede de saúde pública pelas centenas de novos casos, internações e mortes provocadas pela doença. Ele alerta que é preciso de preparar porque as próximas semanas serão difíceis, prevendo um agravamento ainda maior da infecção.

