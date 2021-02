Na manhã desta quarta-feira, 10, a Polícia Civil por meio do Núcleo de Capturas (NECAP) prendeu latrocida que havia cometido crime em em 03 de novembro do ano passado.

Logo após o crime cometido no bairro Belo Jardim 2, quando dois indivíduos adentraram a residência da vítima com o intuito de subtrair o veículo e o feriram com disparos de arma de fogo a Polícia Civil deu início as investigações e identificou o autor do latrocínio.

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE por apresentar indícios de roubo seguido de morte.

Após apuração, um dos indivíduos foi identificado e levantado todos os indícios acerca de sua participação.

Após a prisão preventiva expedida pela justiça, a ordem foi cumprida pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil – NECAPC

