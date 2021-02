Elza Margarita de Castro Perna, de 109 anos, mora em Senador Guiomard e ainda não tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Prefeitura informou que fez a primeira etapa de 20 doses por microáreas e por isso ela ainda não foi vacinada.

Por Alcinete Gadelha

Acamada há pelo menos dois anos, Elza Margarita de Castro Perna, de 109 anos, ainda não tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e a família se preocupa por conta da saúde dela. A idosa mora no no bairro São Francisco, em Senador Guiomard, no interior do Acre.