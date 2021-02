“Esse é um sonho antigo dos moradores do bairro Sibéria e com a ajuda do governador Gladson Cameli vem se tornando cada vez mais real”. A frase é do deputado estadual Antônio Pedro (DEM) ao destacar que o Departamento de Estado de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) requereu ao Instituto do Meio Ambiente do Acre (IMAC) a construção da ponte ligando o Centro de Xapuri ao bairro Sibéria.

Na oportunidade, o democrata lembrou ainda que vem cobrando a construção da ponte desde que assumiu o mandato, em 2015. “A construção da ponte ligando o bairro Sibéria ao Centro de Xapuri foi a primeira reivindicação que fiz no plenário da Aleac em 2015, quando assumi o mandato de deputado estadual. O governo petista criou expectativas naquelas pessoas e não cumpriu com a palavra. Mais de 40% da população de Xapuri está concentrada naquela área e depende dessa ponte feita para melhor transportar sua produção. Somente na gestão do govenador Gladson Cameli é que o projeto começou a sair do papel.

E acrescentou: “É com grande alegria que recebo essa notícia, pois mostrar que as fases do projeto estão em andamento. O Departamento de Estado de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) já requereu ao Instituto do Meio Ambiente do Acre (IMAC) a construção da ponte e tenho fé que logo teremos a tão sonhada ligação entre o Centro de Xapuri e o bairro Sibéria. Agradeço o governo do Estado por ter abraçado esse sonho da comunidade do Sibéria”, finalizou.

