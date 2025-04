Onda de violência assusta Cruzeiro do Sul: dois assaltos armados em estabelecimentos comerciais na maior cidade do Juruá.

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio dos Grupamentos Tático do 2º BPM e de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), prendeu quatro indivíduos e apreendeu um menor de idade, na noite dessa quinta-feira, 3, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. Na ocorrência, também foi apreendido um revólver e munições.

A guarnição foi acionada via Copom, com a informação de que havia homens armados circulando nas imediações. Ao chegar no local, o grupamento tático do 2º BPM já havia feito a abordagem, momento em que os suspeitos se dispersaram e entraram em uma área de mata.

Em patrulhamento nas proximidades, a equipe do Giro se deparou com um grupo de três suspeitos que, ao ver a guarnição, novamente entraram na área de mata. Seguindo as buscas, os militares avistaram um veículo entrando em um ramal de uma área de mata e, logo em seguida, sair rapidamente, na tentativa de se evadir.

A equipe do Giro seguiu com o acompanhamento tático e deu ordem de parada, até conseguir realizar a abordagem do veículo, um HB20 de cor branca, ocupado por quatro homens e um adolescente de 17 anos. No momento da revista, foi encontrado, com um dos abordados, o revólver calibre .38 com numeração ilegível e seis munições.

No momento da abordagem, todos os ocupantes do carro confessaram ser pertencentes a uma facção criminosa e que estavam ali para realizar um ataque a um rival. Posteriormente, foi constatado que o menor de idade já havia sido apreendido em flagrante por três vezes somente na última semana.

Todos os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os objetos apreendidos, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: PMAC

