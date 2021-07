Olimpíada: Fernando Scheffer fatura bronze na natação

Nadador gaúcho fica em terceiro nos 200 metros livre

Fernando Scheffer, de 23 anos, conquistou a primeira medalha da natação brasileira na Olimpíada de Tóquio (Japão). O gaúcho cravou o tempo de 1min44s66 e garantiu o bronze nos 200 metros estilo livre na noite desta segunda-feira (26) no Centro Aquático de Tóquio.

SCHEFFER É BRONZE!!! Fernando Scheffer, 21 anos, é medalha de bronze @JogosOlimpicos de #Tokyo2020 nos 200m livre🥉🥉🥉🥉 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 📷 Jonne Roriz/ COB pic.twitter.com/UkEZUHSDh9 — Time Brasil (@timebrasil) July 27, 2021

As primeiras posições da prova ficaram com dois representantes da Grã-Bretanha, o ouro com Thomas Dean, com o tempo de 1min44s22, e a prata com Duncan Scott, com 1min44s26.